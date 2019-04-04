СЕГОДНЯ 18:26 2019-04-04T18:26:45+03:00

Актера похоронят на Троекуровском кладбище, а прощание с Алексеем Булдаковым пройдет в Доме кино [видео]

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Прощание с Алексеем Булдаковым пройдет в Доме кино. Как заявили в Союзе кинематографистов России, траурная церемония запланирована на ближайший понедельник, 8 апреля.

«Прощание с Булдаковым пройдет 8 апреля в Большом зале Дома кино. Начало в 11:00», - сообщается на сайте общероссийской общественной организации.

При этом, как ожидается, в тот же день народного артиста России похоронят на Троекуровском кладбище.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты», скончался в минувшую среду, 3 апреля, когда находился в Монголии. Как отмечалось, в Улан-Батор артист приехал на празднование дня рождения друзей. Причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность. Ему было всего 68 лет.

А ранее в четверг появилась информация о том, что тело Булдакова уже доставили в Москву.

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ИСТОЧНИК KP.RU