2019-04-04T18:36:21+03:00
Общество

Грузовой корабль «Прогресс МС-11» долетел до МКС за рекордное время

В Российском Центре управления полетами сообщил, что полет длился чуть более 3 часов 20 минут [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Грузовой корабль «Прогресс МC-11» отправили по сверхкороткой схемеГрузовой корабль «Прогресс МC-11» отправили по сверхкороткой схемеФото: скрин с видео
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В четверг, 4 апреля, самый быстрый в мире транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-11» долетел и пристыковался к Международной космической станции (МКС) по сверхкороткой схеме за рекордное время. Российский Центр управления полетами (ЦУП) сообщил, что полет длился чуть более 3 часов 20 минут.

«Стыковка грузового корабля "Прогресс МС-11" с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме в 17:22 мск», - сказали в ЦУП.

Точная продолжительность всего полета с Земли к МКС составила 3 часа 21 минуту. Таким образом был побит рекорд, принадлежавший кораблю «Прогресс МС-09», полет которого в июле прошлого года составил 3 часа 40 минут.

Напомним, что корабль стартовал с космодрома «Байконур» на ракета-носитель «Союз». Грузовик вез на борт Международной космической станции топливо, воду и другие вещи, необходимые для дальнейшей эксплуатации Международной космической станции. Корабль второй раз в истории, «Прогресс МС-09», пролетит по сверхкороткой двухвитковой схеме.

«Прогресс МC-11» стартует с Байконура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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