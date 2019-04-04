Грузовой корабль «Прогресс МС-11» долетел до МКС за рекордное время
В четверг, 4 апреля, самый быстрый в мире транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-11» долетел и пристыковался к Международной космической станции (МКС) по сверхкороткой схеме за рекордное время. Российский Центр управления полетами (ЦУП) сообщил, что полет длился чуть более 3 часов 20 минут.
«Стыковка грузового корабля "Прогресс МС-11" с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме в 17:22 мск», - сказали в ЦУП.
Точная продолжительность всего полета с Земли к МКС составила 3 часа 21 минуту. Таким образом был побит рекорд, принадлежавший кораблю «Прогресс МС-09», полет которого в июле прошлого года составил 3 часа 40 минут.
Напомним, что корабль стартовал с космодрома «Байконур» на ракета-носитель «Союз». Грузовик вез на борт Международной космической станции топливо, воду и другие вещи, необходимые для дальнейшей эксплуатации Международной космической станции. Корабль второй раз в истории, «Прогресс МС-09», пролетит по сверхкороткой двухвитковой схеме.
«Прогресс МC-11» стартует с Байконура.
ИСТОЧНИК KP.RU