СЕГОДНЯ 18:47 2019-04-04T18:47:59+03:00

НАТО согласовала меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В частности, альянс намерен увеличить число заходов своих кораблей в морские порты двух государств

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В четверг, 4 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса решили расширить поддержку Украины и Грузии в Черном море. По его словам, члены военно-политического блока согласовали «пакет мер», которым предусмотрено увеличение заходов натовских кораблей в морские порты двух государств, проведение большего числа военно-морских учений и увеличение объема обмена данными.

«Мы согласовали пакет мер, призванных улучшить нашу ситуационную осведомленность, а также расширить нашу поддержку как Грузии, так и Украины», - цитирует Столтенберга Reuters.

Кстати, напомним, как ранее писал сайт kp.ru, новый «пакет мер», разработанный США, должен гарантировать украинским судам безопасный проход через Керченский пролив. Между тем в Госдуме считают «ребячеством» попытки Вашингтона повлиять на присутствие РФ в Черном море.

ИСТОЧНИК KP.RU