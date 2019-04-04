2019-04-04T19:59:10+03:00
Наука

Зонд "Хаябуса-2" грядущей ночью взорвет астероид Рюгю

Космический аппарат уже пошел на снижение перед созданием кратера на объекте
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Зонд "Хаябуса-2" грядущей ночью взорвет астероид РюгюЗонд "Хаябуса-2" грядущей ночью взорвет астероид Рюгю
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Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), запущенный еще в 2014 году, начал сближение с астероидом Рюгю, заканчивая подготовителыный этап к главной части операции - созданию искусственного кратера и сбора уникального материала. Для этого зонд использует взрыв 15-ти килограммовой бомбы.

Космический аппарат снизил скорость за 20 километров до объекта исследования и начал плавно приближаться к астероиду , примерно через 10 часов между ними останется не более 500 метров. Достигнув этого расстояния, зонд выпустит специальный блок, который, приблизившись еще сильнее, запустит в сторону астероида 15-ти килограммовый "взрывпакет" с 5 килограммами детонирущего вещества октогена. По расчетам научной команды "Хаябусы", сам взрыв произойдет завтра, в 5 часов 13 минут по московскому времени.

Во время операции отдельно выпущенная камера будет производить съемку всех ее этапов, передав на землю и серию фотографий взрыва. Зонд, в свою очередь, переместится чуть дальше, чтобы минимизировать риск попадания осколков.

Но даже зрелищность операции не сравнится с той пользой, которую она может принести для науки, последним и главным этапом станет сбор уникального труднодоступного "грунта" астероида - чистейшие образцы первичной материи Солнечной системы для дальнейшей доставки их японским ученым.

Как сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA, успешное завершение бомбардировки и сбор материала ознаменует конец всех "раскопок" на Рюгю, а значит и завершение пятилетнего космического проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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