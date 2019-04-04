СЕГОДНЯ 19:27 2019-04-04T19:27:16+03:00

Один из них был замечен в районе Калининградской области, а второй - неподалеку от побережья Сочи

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В четверг, 4 апреля, стало известно, что два американских самолета провели разведку у российских границ.

По данным мониторингового ресурса Plane Radar, самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint вылетел с авиабазы Милденхолл, расположенной на территории Великобритании, и направился западному рубежу нашей страны. В итоге он провел разведывательный полет в районе Калининградской области.

А другое американское воздушное судно Lockheed ЕР-3Е поднялось в небо с авиабазы Суда-Бэй, находящейся на острове Крит, и было замечено неподалеку от побережья Сочи.

Стоит отметить, что в последнее время иностранные разведывательные самолеты все чаще появляются близ российских границ и военных объектов. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 1 апреля к нашей территории приближался американский ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress.

ИСТОЧНИК KP.RU