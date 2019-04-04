2019-04-04T20:06:28+03:00
В мире

В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам

Такие меры помогут избежать вандализма
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Памятник советским воинам в столице Венгрии.Памятник советским воинам в столице Венгрии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На площади Шварценбергплатц в центре Вены установят две камеры для наблюдения за памятником советским воинам. Этот монумент был установлен в 1945 году в честь солдат Красной Армии, освободивших Австрию от фашизма.

Причиной принятия таких мер стало неоднократное осквернение монумента. Его фасад уже несколько раз заливали краской.

Посольство России не раз призывало австрийскую полицию установить возле монумента камеры, однако власти не могли исполнить данную просьбу, так как это было запрещено законом. Сейчас таких запретов нет, и полиция на законном основании может установить видеонаблюдение, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Австрии Кристофа Пёльцля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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