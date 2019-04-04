2019-04-04T20:06:14+03:00
Наука

Пуск «Союза» с космодрома Куру отложили на полчаса

Как выяснилось, связано это решение с необходимостью дополнительных проверок наземного оборудования
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: с официального сайта компании ArianespaceФото: с официального сайта компании Arianespace
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В четверг, 4 апреля, стало известно, что пуск ракеты- носителя «Союз-СТ-Б» с четырьмя британскими спутниками связи O3b, который должен был состояться в 19:30 мск с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане, отложили на 33 минуты.

При этом в Роскосмосе уже подтвердили эту информацию. «Пуск перенесен на 33 минуты вперед. Теперь он запланирован в 20:03 мск», - говорится в официальном Twitter корпорации космической деятельности.

А на сайте французской компании Arianespace уточняется, что старт пришлось отложить в связи с необходимостью дополнительных проверок наземного оборудования.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, в конце февраля «Союз-СТ» со спутниками британской компании OneWeb успешно стартовал с космодрома Куру. Тогда российская ракета- носитель вывела на околоземную орбиту шесть космических аппаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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