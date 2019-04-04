Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

СЕГОДНЯ 21:13 2019-04-04T21:13:02+03:00

Владельцам не придется оплачивать сбор, начиная с месяца начала поисков до момента возврата машины

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В четверг, 4 апреля, Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.

Согласно этому документу, налогом не будет облагаться транспортное средство, находящееся не только в розыске, но и розыск которого уже прекращен. То есть владельцам не придется оплачивать сбор, начиная с месяца начала поисков до момента возврата машины.

При этом факт угона и возврата должны быть подтверждены документом, выданным МВД, или сведениями, полученные налоговыми органами в рамках взаимодействия между ведомствами, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU