МИД РФ отказался принимать «телефонные протесты» японских дипломатов
В четверг, 4 апреля, в министерстве иностранных дел РФ указали на то, что Япония продолжает пытаться представить телефонные звонки «дипломатов среднего звена» посольства в Москве как «дипломатические протесты» по поводу различных мероприятий, проводимых на южных Курильских островах.
«Очередной подобный "демарш" был предпринят 2 апреля после заблаговременного уведомления российской стороной <…> о проведении учебных стрельб в акватории указанных островов», - подчеркивается в заявлении МИД.
При этом российское дипведомство отказалось в дальнейшем принимать «телефонные протесты» японских дипломатов, так как они «противоречат общепринятым форматам дипломатического общения».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что 2 апреля Япония «по дипломатическим каналам» выразила протест в связи с проведением российскими военными учебных стрельб в южной части Курильских островов.
«Курилы: русская земля от «А» до «Я».«Курилы: русская земля от «А» до «Я» - это фильм по итогам экспедиции «Комсомольской правды» и Русского Географического Общества на Курильские острова в 2014 году
ИСТОЧНИК KP.RU