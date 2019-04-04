МИД РФ отказался принимать «телефонные протесты» японских дипломатов

СЕГОДНЯ 21:52 2019-04-04T21:52:49+03:00

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В четверг, 4 апреля, в министерстве иностранных дел РФ указали на то, что Япония продолжает пытаться представить телефонные звонки «дипломатов среднего звена» посольства в Москве как «дипломатические протесты» по поводу различных мероприятий, проводимых на южных Курильских островах.

«Очередной подобный "демарш" был предпринят 2 апреля после заблаговременного уведомления российской стороной <…> о проведении учебных стрельб в акватории указанных островов», - подчеркивается в заявлении МИД.

При этом российское дипведомство отказалось в дальнейшем принимать «телефонные протесты» японских дипломатов, так как они «противоречат общепринятым форматам дипломатического общения».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что 2 апреля Япония «по дипломатическим каналам» выразила протест в связи с проведением российскими военными учебных стрельб в южной части Курильских островов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/605619" frameborder="0"></iframe> «Курилы: русская земля от «А» до «Я».«Курилы: русская земля от «А» до «Я» - это фильм по итогам экспедиции «Комсомольской правды» и Русского Географического Общества на Курильские острова в 2014 году

ИСТОЧНИК KP.RU