2019-04-04T21:52:49+03:00
Политика

МИД РФ отказался принимать «телефонные протесты» японских дипломатов

Как отметили в ведомстве, подобные «демарши» противоречат общепринятым форматам дипломатического общения [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Здание МИД РФ в МосквеЗдание МИД РФ в МосквеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В четверг, 4 апреля, в министерстве иностранных дел РФ указали на то, что Япония продолжает пытаться представить телефонные звонки «дипломатов среднего звена» посольства в Москве как «дипломатические протесты» по поводу различных мероприятий, проводимых на южных Курильских островах.

«Очередной подобный "демарш" был предпринят 2 апреля после заблаговременного уведомления российской стороной <…> о проведении учебных стрельб в акватории указанных островов», - подчеркивается в заявлении МИД.

При этом российское дипведомство отказалось в дальнейшем принимать «телефонные протесты» японских дипломатов, так как они «противоречат общепринятым форматам дипломатического общения».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что 2 апреля Япония «по дипломатическим каналам» выразила протест в связи с проведением российскими военными учебных стрельб в южной части Курильских островов.

«Курилы: русская земля от «А» до «Я».«Курилы: русская земля от «А» до «Я» - это фильм по итогам экспедиции «Комсомольской правды» и Русского Географического Общества на Курильские острова в 2014 году

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Союз-СТ» с европейскими спутниками связи стартовал с космодрома Куру
Президент Анголы вручил Путину орден Агостиньо
Второе за сутки крупное ДТП произошло в подмосковном Домодедово
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Командующий ливийской армией приказал наступать на Триполи
Тимошенко пообещала подумать над предложением стать ведущей дебатов Зеленского и Порошенко
Госдума упростит закупки в сфере культуры
В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам
Пуск «Союза» с космодрома Куру отложили на полчаса
Зонд "Хаябуса-2" грядущей ночью взорвет астероид Рюгю
Два американских самолета провели разведку у российских границ
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино в Москве
Зеленский пригласил Тимошенко стать «независимым арбитром» на дебатах с Порошенко
Учительница из Барнаула будет вести рубрику о здоровом образе жизни в соцсетях издательства «Просвещение»
НАТО согласовала меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море
Грузовой корабль «Прогресс МС-11» долетел до МКС за рекордное время
Прощание с Алексеем Булдаковым пройдет в Доме кино
Захарова прокомментировала использование в японских учебниках Южных Курил
Международные резервы России увеличились до $489,5 млрд
Ушаков: Путин и Нетаньяху «обстоятельно» обсудили тему Сирии
В работе сервисов «Яндекс» произошел сбой в работе
Научным сотрудникам в России повысят зарплату
В Киеве переименовали улицу Героя СССР Ивана Кудри в улицу сенатора Маккейна
Суд продлил арест полковнику Захарченко
Помпео: в эпоху соперничества с Россией НАТО продолжит добиваться мира силой
Чижов заявил, что газовая директива ЕС не мешает строительству «Северного потока - 2»
Порошенко согласился пройти тест на алкоголь и наркотики перед дебатами