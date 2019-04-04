«Союз-СТ» с европейскими спутниками связи стартовал с космодрома Куру

СЕГОДНЯ 22:45 2019-04-04T22:45:14+03:00

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В четверг, 4 апреля, ракета-носитель «Союз-СТ» с четырьмя спутниками связи британской компании OneWeb успешно стартовала с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане.

А вскоре разгонный блок «Фрегат» отделился от третьей ступени российского носителя. При этом все произошло в штатном режиме, сообщает сайт корпорации Arianespace.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, изначально запуск «Союза-СТ» был намечен на 29 марта, однако он был отложен из-за переноса старта ракеты Vega с итальянским космическим аппаратом PRISMA. Более того, в четверг пуск «Союза-СТ» состоялся на 33 минуты позже, чем планировалось: не в 19:30 мск, а в 20:03 мск. Связано это было с необходимостью проверки наземного оборудования.

Стоит отметить, что британские спутники связи O3b предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU