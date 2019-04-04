Трамп грозит Мексике пошлинами из-за наркотрафика

4 Апр 23:08 2019-04-04T23:08:46+03:00

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Власти Мексики должны приложить больше усилий и остановить наркотрафик. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

"Если Мексика не станет помогать бороться, то мы введем пошлины на их машины. Если и это не остановит наркотрафик, то мы закроем границу", - подчеркнул американский лидер.

Он дал Мехико ровно год на принятие эффективных мер, после которых наркотрафик должен либо прекратиться, либо уменьшиться. По мнению Трампа, сейчас власти соседней страны не делают все возможное в этом направлении, передает ТАСС.

Глава Белого дома подчеркнул, что для него очень важен заключенный торговый договор между США, Мексикой и Канадой (USMCA), но "эта проблема гораздо важней".

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что Трамп пригрозил закрыть границу между США и Мексикой уже на этой неделе. Президент пообещал исполнить сказанное в том случае, если власти соседнего государства не решат проблему с нелегальной миграцией.

ИСТОЧНИК KP.RU