Владимир Путин исполнил мечту студента Московского авиационного института слетать на Байконур

СЕГОДНЯ 23:21 2019-04-04T23:21:08+03:00

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Студент Московского авиационного института Сергей Горобец благодаря президенту России побывал на космодроме Байконур и посмотрел на запуск ракеты. О своей мечте юный авиаконструктор сообщил Владимиру Путину во время открытого урока, который проводил глава государства.

- «Ростех» отправил меня на открытый урок с президентом России, во время которого у нас был небольшой личный разговор на 7 минут, где я его попросил о поездке на Байконур, - рассказал студент МАИ агентству РИА Новости. - Он сказал, что без проблем. Потом, признаю, что совершил немного наглый поступок, я написал письмо в администрацию президента, мол, Владимир Владимирович, добрый день, я такой-то, у нас с вами был разговор, фото прилагается, так все-таки получится поехать или нет? Если нет, то будем работать сами, чтобы заработать на такую поездку. И вот я здесь.

В среду, 3 апреля, для Сергея провели экскурсию по космодрому. А 4 апреля он побывал на запуске грузового космического корабля «Прогресс МС-11».

- Сегодня был старт, это невероятные впечатления, ракета взлетает, чистое небо, рокот двигателей, - рассказал Горобец.

Сергей учится в МАИ по специальности "Самолетостроение".

Впервые юный авиаконструктор пообщался с главой государства в 2017 году во время открытого урока «Россия, устремленная в будущее». Сергей тогда учился в 11 классе и по видеосвязи из Калининградской области рассказал президенту об идее создания принципиально нового двигателя для гражданской авиации. Владимир Путин одобрил проект школьника. Госкорпорация Ростех отправила Сергея в полет на самолете МС-21, а также пригласила в поездку по заводам Объединенной двигателестроительной корпорации.

Сегодня Сергей Горобец учится в МАИ по специальности «Самолетостроение» и продолжает заниматься конструированием летательных аппаратов. На первом курсе во время форума «ПроеКТОриЯ» молодой авиаконструктор получил сертификат на стажировку от исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко. В 2018 году Сергей снова участвовал в форуме «ПроеКТОриЯ» уже как эксперт – вместе с другими участниками он решал задачу по разработке элементов крыла для самолета Ростеха Т-500. Свой новейший цельнокомпозитный самолет госкорпорация представила во время форума «ПроеКТОриЯ».

ИСТОЧНИК KP.RU