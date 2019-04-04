2019-04-04T23:46:47+03:00
Выборы президента Украины 2019

Глава МВД Украины обвинил Порошенко и Зеленского в нарушении законодательства

По мнению Авакова, кандидатов в президенты не должны были публиковать видеообращения до окончательного подведения итогов первого тура
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава МВД Украины Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен АваковФото: REUTERS
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Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский нарушили избирательное законодательство, опубликовав видеоролики с обращениями друг к другу. Такое заявление сделал министр внутренних дел республики Арсен Аваков в эфире телеканала "1+1".

"Это прямо нарушает закон Украины. Потому что агитация на второй тур может начаться только тогда, когда будут подведены итоги первого тура", - подчеркнул глава МВД.

Ранее с подобным обвинением выступила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины. Там отметили, что такие дискуссии претендентов на главный пост страны могут расцениваться как предвыборная агитация, что грубо нарушает закон Украин, поскольку итоги первого тура выборов еще не подведены, передает ТАСС.

ЦИК призвал кандидатов, телерадиокомпании, общественные организации и экспертов в данное время "не манипулировать общественным мнением относительно проведения теледебатов".

Как рассказывал сайт kp.ru, 3 апреля актер и шоумен Владимир Зеленский заявил, что примет участие в дебатах и предложил действующему украинскому лидеру Порошенко подискутировать с ним на самом большом стадионе в Киеве - "Олимпийском".

Петр Порошенко разобрался в правилах игры Зеленского и посетил «Олимпийский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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