2019-04-05T01:55:59+03:00
Политика

Помпео уверен, что США и Турция преодолеют противоречия в вопросе о С-400

Госсекретарь опроверг обвинения турецкого МИД в неверном освещении его встречи в Чавушоглу
Юлия ДИВЕЕВА
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Вашингтон и Анкара сумеют преодолеть нынешние противоречия, в том числе в вопросе приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео по итогам двухдневного совещания глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО.

"Переговоры между нами продолжаются. Думаю, турецкое правительство совершенно четко понимает американскую позицию", - сказал он.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что у США и Турции есть возможность тесно сотрудничать. Он сообщил, что провел в среду на полях саммита "хороший продолжительный разговор" с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, передает ТАСС.

При этом Помпео опроверг заявление, сделанное официальным представителем МИД Турции Хами Аксоем, который утверждал, что коммюнике Госдепартамента по итогам встречи Помпео и Чавушоглу "не отражало сути беседы", а также содержало темы, которые даже не упоминались на переговорах. Госсекретарь заверил, что перечитал внимательно пресс-релиз своего ведомства и нашел его "совершенно точным".

Как писал сайт kp.ru, 2 апреля вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Турции придется выбирать между партнерством с НАТО и покупкой российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. А ранее, 1 апреля, стало известно, что Вашингтон отменил поставки в Турцию оборудования, необходимого для подготовки к приему многоцелевых истребителей пятого поколения F-35. Отмечалось, что решение было принято из-за того, что Анкара не согласилась отказаться от покупки российских С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU

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