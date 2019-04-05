Трамп уверен в возможности США, Китаю и России договориться о снижении расходов на оборону

СЕГОДНЯ 03:22 2019-04-05T03:22:23+03:00

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США, Китай и Россия могут договориться о сокращении расходов на оборону, чтобы вкладывать высвободившиеся средства на что-то другое. Такое мнение высказал американский президент Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ

"Мы вкладываем миллиарды долларов в оружие, включая ядерное, что смехотворно. Я думаю, что в этом нет никакого смысла", - сказал глава государства.

Он отметил, что переговоры о сокращении расходов на производство вооружений могут стать следующим этапом после заключения торгового соглашения с Пекином. Трамп назвал эту идею прекрасной, однако, подчеркнул, что в настоящее время нет никаких сроков для возможного начала такого диалога, передает ТАСС.

"Три страны могут вместе собраться и прекратить эти траты, расходовать их на что-то более продуктивное для достижения долгосрочного мира", - считает президент США.

Напомним, сайт kp.ru писал в октябре 2018 года, что Трамп пообещал наращивать ядерный потенциал США, пока остальные страны "не придут в себя". При этом он уточнил, что его слова "обращены напрямую к России и Китаю".

А со 2 февраля 2019 года США начали процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а спустя месяц российская сторона также решила приостановить участие в соглашении.

Официальный представитель министерства обороны США подполковник Мишель Балданза уже 15 марта сообщил, что страна начала производство компонентов для проведения испытаний неядерных ракет наземного базирования, которые запрещены ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU