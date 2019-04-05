2019-04-05T03:22:23+03:00
Политика

Трамп уверен в возможности США, Китаю и России договориться о снижении расходов на оборону

Глава Белого дома назвал бессмысленными траты на гонку вооружений
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

США, Китай и Россия могут договориться о сокращении расходов на оборону, чтобы вкладывать высвободившиеся средства на что-то другое. Такое мнение высказал американский президент Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ

"Мы вкладываем миллиарды долларов в оружие, включая ядерное, что смехотворно. Я думаю, что в этом нет никакого смысла", - сказал глава государства.

Он отметил, что переговоры о сокращении расходов на производство вооружений могут стать следующим этапом после заключения торгового соглашения с Пекином. Трамп назвал эту идею прекрасной, однако, подчеркнул, что в настоящее время нет никаких сроков для возможного начала такого диалога, передает ТАСС.

"Три страны могут вместе собраться и прекратить эти траты, расходовать их на что-то более продуктивное для достижения долгосрочного мира", - считает президент США.

Напомним, сайт kp.ru писал в октябре 2018 года, что Трамп пообещал наращивать ядерный потенциал США, пока остальные страны "не придут в себя". При этом он уточнил, что его слова "обращены напрямую к России и Китаю".

А со 2 февраля 2019 года США начали процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а спустя месяц российская сторона также решила приостановить участие в соглашении.

Официальный представитель министерства обороны США подполковник Мишель Балданза уже 15 марта сообщил, что страна начала производство компонентов для проведения испытаний неядерных ракет наземного базирования, которые запрещены ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп опубликовал шутливое видео с извиняющимся Байденом
Украинский министр пообещал въехать в Москву на танках
Помпео уверен, что США и Турция преодолеют противоречия в вопросе о С-400
Великобритания потребовала провести заседание СБ ООН по Ливии
Жена главы Amazon уступила ему при разводе 75% акций компании
Глава МВД Украины обвинил Порошенко и Зеленского в нарушении законодательства
В России упала средняя процентная ставка по рублевым вкладам в банках
Владимир Путин исполнил мечту студента Московского авиационного института слетать на Байконур
Трамп грозит Мексике пошлинами из-за наркотрафика
«Союз-СТ» с европейскими спутниками связи стартовал с космодрома Куру
Президент Анголы вручил Путину орден Агостиньо
МИД РФ отказался принимать «телефонные протесты» японских дипломатов
Второе за сутки крупное ДТП произошло в подмосковном Домодедово
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Командующий ливийской армией приказал наступать на Триполи
Тимошенко пообещала подумать над предложением стать ведущей дебатов Зеленского и Порошенко
Госдума упростит закупки в сфере культуры