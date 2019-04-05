2019-04-05T05:35:17+03:00
Политика

ЕСПЧ направил в Россию иски от 380 родных жертв крушения Boeing на Украине

В документах говорится, что РФ не выполнила обязательства по расследованию гибели пассажиров и не наказала виновных
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
ЕСПЧ переслал в Москву два иска от родных жертв крушения "Боинга" над ДонбассомЕСПЧ переслал в Москву два иска от родных жертв крушения "Боинга" над ДонбассомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил в Россию два коллективных иска от 380 родственников пассажиров, погибших при крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года. Об этом сообщается в четверг на сайте ЕСПЧ.

В релизе сказано, что российскому правительству переданы иски "Эйли и другие против России" и "Энглин и другие против России". В общей сложности за двумя коллективными жалобами стоят представители Германии, Австралии, Бельгии, Канады, США, Великобритании, Гонконга, Индонезии, Израиля, Малайзии, Новой Зеландии, Нидерландов, Филиппин и Вьетнама.

В документах различается формулировка обвинений в адрес России. В первом иске говорится о том, что РФ якобы ответственна за крушение Boeing, а во втором - в том что, минобороны страны якобы передало зенитно ракетный комплекс "Бук" на Украину. Причем в обоих жалобах Россия обвиняется в нарушении права на жизнь, о котором говорится в статье 2 Европейской конвенции о защите прав человека (ЕКПЧ).

Кроме того, заявители считают, что Россия не выполнила обязательства по расследованию гибели их родственников и не привлекла к ответственности предполагаемых виновников.

Напомним, трагедия произошла 17 июля 2014 года, она унесла жизни 298 человек: погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Концерн "Алмаз-Антей", который разрабатывает зенитно-ракетные комплексы "Бук", представил в прошлом году результаты расследования, согласно которым ракета могла быть выпущена по Боингу лишь из района поселка Зарощенское (который на тот момент был под контролем украинских военных).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Крушение малайзийского боинга на границе Украины с Россией»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Захарова уточнила, в какую Москву Омелян сможет въехать на танке
Джулиана Ассанжа выселяют из посольства Эквадора в Лондоне
Мэр Риги может оспорить решение о своей отставке в суде
Российские истребители за неделю семь раз поднимались на перехват у границ РФ
Илон Маск потерял миллиард долларов за две минуты
Пушков назвал Омеляна болтуном, который может въехать на танке лишь в выгребную яму
Поезд на полном ходу врезался в машину скорой помощи в Польше
Трамп уверен в возможности США, Китаю и России договориться о снижении расходов на оборону
Трамп опубликовал шуточное видео с извиняющимся Байденом
Украинский министр пообещал въехать в Москву на танках
Помпео уверен, что США и Турция преодолеют противоречия в вопросе о С-400
Великобритания потребовала провести заседание СБ ООН по Ливии
Жена главы Amazon уступила ему при разводе 75% акций компании
Глава МВД Украины обвинил Порошенко и Зеленского в нарушении законодательства
В России упала средняя процентная ставка по рублевым вкладам в банках
Владимир Путин исполнил мечту студента Московского авиационного института слетать на Байконур
Трамп грозит Мексике пошлинами из-за наркотрафика
«Союз-СТ» с европейскими спутниками связи стартовал с космодрома Куру
Президент Анголы вручил Путину орден Агостиньо
МИД РФ отказался принимать «телефонные протесты» японских дипломатов
Второе за сутки крупное ДТП произошло в подмосковном Домодедово
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Командующий ливийской армией приказал наступать на Триполи
Тимошенко пообещала подумать над предложением стать ведущей дебатов Зеленского и Порошенко
Госдума упростит закупки в сфере культуры