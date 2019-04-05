ЕСПЧ направил в Россию иски от 380 родных жертв крушения Boeing на Украине

СЕГОДНЯ 05:35 2019-04-05T05:35:17+03:00

В документах говорится, что РФ не выполнила обязательства по расследованию гибели пассажиров и не наказала виновных

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил в Россию два коллективных иска от 380 родственников пассажиров, погибших при крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года. Об этом сообщается в четверг на сайте ЕСПЧ.

В релизе сказано, что российскому правительству переданы иски "Эйли и другие против России" и "Энглин и другие против России". В общей сложности за двумя коллективными жалобами стоят представители Германии, Австралии, Бельгии, Канады, США, Великобритании, Гонконга, Индонезии, Израиля, Малайзии, Новой Зеландии, Нидерландов, Филиппин и Вьетнама.

В документах различается формулировка обвинений в адрес России. В первом иске говорится о том, что РФ якобы ответственна за крушение Boeing, а во втором - в том что, минобороны страны якобы передало зенитно ракетный комплекс "Бук" на Украину. Причем в обоих жалобах Россия обвиняется в нарушении права на жизнь, о котором говорится в статье 2 Европейской конвенции о защите прав человека (ЕКПЧ).

Кроме того, заявители считают, что Россия не выполнила обязательства по расследованию гибели их родственников и не привлекла к ответственности предполагаемых виновников.

Напомним, трагедия произошла 17 июля 2014 года, она унесла жизни 298 человек: погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Концерн "Алмаз-Антей", который разрабатывает зенитно-ракетные комплексы "Бук", представил в прошлом году результаты расследования, согласно которым ракета могла быть выпущена по Боингу лишь из района поселка Зарощенское (который на тот момент был под контролем украинских военных).

ИСТОЧНИК KP.RU