2019-04-05T05:59:27+03:00
Политика

Российские истребители за неделю семь раз поднимались на перехват у границ РФ

Разведку вдоль госграницы РФ вели 24 иностранных летательных аппарата
Юлия ДИВЕЕВА
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Российские истребители не допустили нарушения российской границы иностранными военными воздушными судамиРоссийские истребители не допустили нарушения российской границы иностранными военными воздушными судамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшую неделю российские истребители семь раз поднимались в небо, чтобы предотвратить нарушение государственных границ страны. Об этом сообщает официальный печатный орган Минобороны РФ газета "Красная звезда".

В составленной еженедельной инфографике также указано, что вдоль границ России за этот период вели разведку 24 летательных аппарата иностранных государств. По сведениям издания, нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Кроме того, российские летчики в рамках боевой подготовки за неделю выполнили 286 летных смен на 72 аэродромах.

Также на вооружение российской армии приняты самолет дальнего радиолокационного обнаружения А50-У и транспортный самолет Ил-76МД-90А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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