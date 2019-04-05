Захарова уточнила, в какую Москву Омелян сможет въехать на танке

СЕГОДНЯ 06:44 2019-04-05T07:27:56+03:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, куда именно отправится министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, пообещавший ранее въехать в Москву на танках.

"Дорогой товарищ, та Москва, в которой вы будете "вместе с союзниками на танках", находится в штате Айдахо. Так что вперед и с песней!" - написала Захарова в Facebook.

Ранее сайт председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова Омеляна, заявив, что киевские болтуны смогут въехать на танках только в выгребную яму.

Как писал сайт kp.ru, министр инфраструктуры Украины неадекватно отреагировал на предложение союза транспортников России прислать в Москву представителя Киева для обсуждения единого транспортного пространства и возобновления авиасообщения между странами в полном объем

"Так, позавчера "давайте восстановим авиационное сообщение", то сегодня: 23 апреля в Москве приглашаем обсудить единое транспортное пространство Евразийского союза. Ребята, не выиграет ваш кандидат, зря стараетесь! А в Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках, с надписью "На Москву", — написал Омелян в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU