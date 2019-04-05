Руководство Boeing надеется, что новое ПО и курсы для пилотов предотвратят сбои в MCAS

СЕГОДНЯ 07:58 2019-04-05T08:01:46+03:00

Глава компании признал, что причиной двух крушений в Эфиопии и Индонезии стал сбой в работе Системы улучшения характеристик маневренности

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В компании Boeing надеются, что новое программное обеспечение(ПО), а также учебные курсы для пилотов позволят исключить риск сбоев системы MCAS (Системы улучшения характеристик маневренности) на самолетах Boeing 737 MAX. В четверг авиастроительная корпорация опубликовала на своем сайте заявление.

В обращении сказано, что компания разработала и скоро представит обновленное программное обеспечение для MCAS, которое гарантирует, что непреднамеренной активации системы больше не произойдет. Программы должны добавить новый уровень защиты и "предотвратить активацию MCAS из-за поступления ошибочных данных".

Кроме того, теперь экипаж самолета будет иметь возможность перехватить у MCAS контроль над воздушным судном и в ручном режиме управлять самолетом.

Также на сайте опубликовано обращение генерального директора Boeing Денниса Меленберга, который признал, что сбой в работе системы MCAS был зафиксирован на борту обоих разбившихся в течение полугода Boeing 737 MAX непосредственно перед крушениями.

Напомним, авария первого самолета произошла 29 октября 2018 года в Индонезии, а вторая - 10 марта текущего года в Эфиопии. Лайнер Ethiopian Airlines, который следовал из Аддис-Абебы в Найроби, упал недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту лайнера находились 157 человек, никто не выжил. Среди погибших – трое россиян.

Борт авиакомпании Lion Air пропал с радаров над Яванским морем в октябре прошлого года, когда летел из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка. На его борту находились 189 человек, в том числе трое детей и восемь членов экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU