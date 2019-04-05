На Украине предлагают ввести наказание за невыполнение предвыборных обещаний
Принять на Украине закон об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний предлагает лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.
"Очень сложно определить, принесло ли пользу то или иное решение чиновника. Первый законопроект, который бы я подал в Верховную раду, - это уголовная ответственность за невыполнение предвыборных обещаний", - заявил он в эфире телеканала NewsOne.
Политик подчеркнул, что из-за невыполненных предвыборных обещаний у народа падает доверие к власти.
Отметим, что кандидат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко занял после первого тура президентских выборов на Украине четвертое место. Его платформу поддержали 11,67% избирателей.
Напомним, как писал сайт kp.ru, голосование проходило 31 марта. По данным ЦИК Украины лидировал в первом туре Владимир Зеленский с 30,24% голосов. На втором месте - действующий президент Петр Порошенко, который на вторые сутки подсчета голосов не удержался на 16 процентах, свалившись до 15,95. Бронза - у Юлии Тимошенко, которая назвала выборы грязными и сфальсифицированными, но от судов и майданов отказалась. Она набрала 13,40%. Второй тур избирательной кампании запланирован на 21 апреля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Все о шоу года: Зеленский vs Порошенко
Дебаты кандидатов в президенты Украины пройдут на крупнейшем стадионе Украины (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU