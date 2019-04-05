2019-04-05T08:23:31+03:00
Политика

На Украине предлагают ввести наказание за невыполнение предвыборных обещаний

Президентов, не воплотивших в жизнь предвыборную платформу может ожидать уголовное наказание
Юлия ДИВЕЕВА
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На Украине хотят заставить кандидатов выполнять предвыборные обещанияНа Украине хотят заставить кандидатов выполнять предвыборные обещанияФото: REUTERS
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Принять на Украине закон об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний предлагает лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

"Очень сложно определить, принесло ли пользу то или иное решение чиновника. Первый законопроект, который бы я подал в Верховную раду, - это уголовная ответственность за невыполнение предвыборных обещаний", - заявил он в эфире телеканала NewsOne.

Политик подчеркнул, что из-за невыполненных предвыборных обещаний у народа падает доверие к власти.

Отметим, что кандидат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко занял после первого тура президентских выборов на Украине четвертое место. Его платформу поддержали 11,67% избирателей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, голосование проходило 31 марта. По данным ЦИК Украины лидировал в первом туре Владимир Зеленский с 30,24% голосов. На втором месте - действующий президент Петр Порошенко, который на вторые сутки подсчета голосов не удержался на 16 процентах, свалившись до 15,95. Бронза - у Юлии Тимошенко, которая назвала выборы грязными и сфальсифицированными, но от судов и майданов отказалась. Она набрала 13,40%. Второй тур избирательной кампании запланирован на 21 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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