Семьи с детьми получат ипотеку под 6% годовых на весь срок кредита

СЕГОДНЯ 08:29 2019-04-05T08:29:34+03:00

Семьи с детьми смогут взять ипотеку под 6% на весь срок кредита Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Льготные условия для семей с детьми, которые решили взять ипотечный кредит, распространят на весь срок действия займа. Сегодня ставка в 6% годовых ограничена максимум 8 годами, это останавливает многих, ведь после возвращения к стандартным условиям платеж существенно вырастет.

В Минфине посчитали, что с февраля 2019 года было выдано всего 7,1 таких ипотечных кредитов, тогда как президент отмечал, что воспользоваться программой смогут более 600 тысяч семей.

В пресс-службе ведомства объяснили, что новые условия льготного кредитования сохраняют ставку в 6% на весь срок ипотеки, а для жителей Дальневосточного региона 5% годовых. Последние смогут воспользоваться низкой процентной ставкой даже при покупке жилья на вторичном рынке, но только в сельской местности.

Еще одно нововведение – это возможность рефинансировать кредит. Заемщики смогут повторять данную процедуру, если появятся более выгодные условия.

В крупных российских банках, которые являются участниками данной программы, считают, что изменения положительно скажутся на спросе на данные кредиты, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU