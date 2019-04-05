2019-04-05T08:40:19+03:00
В мире

Американец отрубил руку мужчине, снявшему с него кепку с лозунгом Трампа

Вооруженного мечом сторонника президента США обвинили сразу по нескольким статьям, среди которых "Покушение на убийство"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился рукиПосягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился рукиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Обычная ссора двух мужчин в центре американского Сан-Франциско закончилась тем, что одному из них отрубили руку.

Причиной конфликта стала красная кепка с лозунгом действующего президента США Дональда Трампа "Make Amerika great again" ("Сделаем Америку снова великой"). Один из мужчин сбил бейсболку с головы американца в костюме пирата, а тот в ответ обнажил свой меч и со всей силы ударил им прямо по руке обидчика.

Пострадавшего тут же госпитализировали, а виновник инцидента 30-летний Леор Бергланд, скрылся с места преступления. Само происшествие произошло еще на прошлой неделе, однако арестовать "пирата" удалось лишь в ночь на четверг,4 апреля. Он находился в одном из городских ресторанов.

Согласно данным телеканала NBC Bay Area, мужчине предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям, среди которых покушение на убийство, нападение при отягчающих обстоятельствах, участие в беспорядках и скрытое ношении холодного оружия. Пострадавшего уже выписали из больницы.

Сайт kp.ru писал о том, что на очередных выборах президента США, которые состоятся в 2020 году Дональд Трамп также намерен участвовать. При этом политик рассматривает возможность использования сразу нескольких слоганов в своей избирательной кампании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в ряде банкоматов
Названы самые полезные и вредные супы
Цены на авиабилеты будут расти, несмотря на снижение стоимости топлива
В сейме Латвии назвали унизительной "ночную" отставку мэра Риги
"Аризона" разгромила "Вегас" 4:1, но не вышла в плей-офф Кубка Стэнли
Семьи с детьми получат ипотеку под 6% годовых на весь срок кредита
На Украине предлагают ввести наказание за невыполнение предвыборных обещаний
В Бундестаге призвали распустить НАТО, пока "не стало слишком поздно"
Руководство Boeing надеется, что новое ПО и курсы для пилотов предотвратят сбои в MCAS
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН из-за принижения русского языка
Погода в Москве на 5 апреля 2019 года: местами возможен снег с дождем
Порошенко призвал Зеленского "быть мужиком" и не искать причин для отказа от дебатов
Трамп планирует подписать торговое соглашение с Китаем в течение месяца
Захарова уточнила, в какую Москву Омелян сможет въехать на танке
Джулиана Ассанжа выселяют из посольства Эквадора в Лондоне
Мэр Риги может оспорить решение о своей отставке в суде
Российские истребители за неделю семь раз поднимались на перехват у границ РФ
ЕСПЧ направил в Россию иски от 380 родных жертв крушения Boeing на Украине
Илон Маск потерял миллиард долларов за две минуты