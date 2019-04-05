Американец отрубил руку мужчине, снявшему с него кепку с лозунгом Трампа

СЕГОДНЯ 08:40 2019-04-05T08:40:19+03:00

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Обычная ссора двух мужчин в центре американского Сан-Франциско закончилась тем, что одному из них отрубили руку.

Причиной конфликта стала красная кепка с лозунгом действующего президента США Дональда Трампа "Make Amerika great again" ("Сделаем Америку снова великой"). Один из мужчин сбил бейсболку с головы американца в костюме пирата, а тот в ответ обнажил свой меч и со всей силы ударил им прямо по руке обидчика.

Пострадавшего тут же госпитализировали, а виновник инцидента 30-летний Леор Бергланд, скрылся с места преступления. Само происшествие произошло еще на прошлой неделе, однако арестовать "пирата" удалось лишь в ночь на четверг,4 апреля. Он находился в одном из городских ресторанов.

Согласно данным телеканала NBC Bay Area, мужчине предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям, среди которых покушение на убийство, нападение при отягчающих обстоятельствах, участие в беспорядках и скрытое ношении холодного оружия. Пострадавшего уже выписали из больницы.

Сайт kp.ru писал о том, что на очередных выборах президента США, которые состоятся в 2020 году Дональд Трамп также намерен участвовать. При этом политик рассматривает возможность использования сразу нескольких слоганов в своей избирательной кампании.

ИСТОЧНИК KP.RU