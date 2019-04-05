2019-04-05T08:44:53+03:00
Спорт

"Аризона" разгромила "Вегас" 4:1, но не вышла в плей-офф Кубка Стэнли

Это произошло после победы "Колорадо" в параллельной игре
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Вегас" проиграл, но вышел в плей-офф."Вегас" проиграл, но вышел в плей-офф.Фото: REUTERS
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В последней встрече очередного игрового дня в НХЛ хоккеисты "Аризоны Койотс" победили в гостях "Вегас Голден Найтс" 4:1. Однако этого успеха не хватило для главной цели команды в сезоне - они не попали в плей-офф Кубка Стэнли.

На 17-й минуте матча счет открыли хозяева - отличился Марк Стоун. Но уже через 57 секунд Рихард Паник сделал счет раным. В середине второго тайма Дерек Степан вывел "Аризону", а потом - забросил и вторую шайбу. На 52-й минуте точку в поединке поставил Конор Гарленд.

После этой победы "Аризона" с 86 очками потеряла все шансы на выход в плей-офф Кубка Стэнли. Все потому, что у "Виннипега" в параллельно проходившей игре выиграл "Колорадо" со счетом 3:2. А вот у "Вегаса" - шестая позиция с 90 очками в Западной конференции. При этом, у "Голден Найтс" - шестое поражение в семи последних играх сезона.

В первом раунде Кубка Стэнли "Вегас" сыграет против "Сан-Хосе Шаркс".

ИСТОЧНИК KP.RU

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