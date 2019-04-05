Сбербанк не вводил ограничений на прием купюр в банкоматах

СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-05T10:23:01+03:00

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что отдельные устройства перестали принимать пятитысячные банкноты

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Сбербанк не вводил никаких масштабных ограничений на прием пятитысячный купюр в банкоматах. То же самое относится к банкнотам других номиналов. Такое заявление сделали в пресс-службе финансовой организации.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в СМИ появилась информация о проблемах с приемом купюр номиналом в 5 тысяч рублей в ряде банкоматов Сбербанка и Московского кредитного банка. При этом ситуация объяснялась необходимостью обновления программного обеспечения.

"Никаких масштабных отключений каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет. Банкоматы Сбербанка надежно защищены. Сбербанк регулярно проводит работы по модернизации устройств в соответствии с требованиями Банка России", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе.

В банке подчеркнули, что постоянно повышают уровень защиты, надежности и качества своей работы вместе с поставщиками банкоматов.

ИСТОЧНИК KP.RU