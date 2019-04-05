2019-04-05T10:32:45+03:00
Общество

Названы самые популярные имена для новорожденных в России

В рейтинге учитывались данные с 2013 года
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы самые популярные имена для новорожденныхНазваны самые популярные имена для новорожденныхФото: Иван ВИСЛОВ
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Самым популярным мужским именем в России стало имя Артем. Именно так чаще всего называют новорожденных мальчиков в 34 регионах страны, в том числе в Брянской области, Пермском и Камчатских краях и республике Бурятия.

На втором месте по популярности у россиян стало имя Александр. Ему отдают предпочтение в десяти регионах, включая Москву и Санкт-Петербург.

А вот самым распространенным именем для девочек в России стала София. Это имя дают новорожденным в 21 регионе, в частности в Московской области, Москве и в Якутии. Далее следует женское имя Анастасия. Его выбирают в 10 регионах, включая город Севастополь, Архангельскую и Новгородскую области.

Кроме того популярностью пользуется имя Виктория. Оно считается самым распространенным в девяти регионах России, в том числе в Челябинской области и Забайкальском крае, передает RT.

Добавим, что в списке самых популярных имен страны значатся Арина (Астраханская область), Ксения (Вологодская область), Аделина (Башкортостан), Максим (Чувашия) и Роман (Иркутская область). При составлении рейтинга учитывалась статистика ЗАГСов в 53 регионах с 2013 по 2018 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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