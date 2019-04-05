2019-04-05T10:41:57+03:00
Экономика

Число малоимущих россиян сократится на четыре миллиона человек

Это только в 2019 году, а к 2024 этот показатель удвоят
Елена АКИМОВА
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Минтруд планирует сократить число малоимущих на 4 миллиона человекМинтруд планирует сократить число малоимущих на 4 миллиона человекФото: Олег ЗОЛОТО
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Минтруд планирует улучшить материальное состояние почти четырех миллионов россиян, которые живут за чертой бедности. Если этот показатель будет достигнут, то число таких граждан сократится с 19,3 млн до 15,3 млн человек. В планах еще более впечатляющие показатели: к 2024 году количество будет сокращено вдвое, с 13,2%, которые есть сейчас до 6,6%.

Ставку в ведомстве делают на процедуру индексации пенсий, трудоустройство матерей с детьми до шести лет и заключение социальных контрактов. Последние предполагают выплаты от государства если человек переобучается на другую специальность или открывает свое дело. В 2017 году эта сумма составляла 36,8 тысяч рублей.

Планируется, что соответствующие контракты будут заключены с 35% малоимущих, то есть 6,7 миллионов человек от сегодняшнего показателя. Только на это из бюджета потребуется выделить 250 миллионов рублей.

Эксперты высказывают сомнения относительно столько впечатляющий планов. Они уверены, что так радикально сократить число малоимущих вряд ли удастся, либо это произойдет только на бумаге.

- Хотя бы потому, что уровень бедности в нашей стране выше, чем указывает статистика. Большая часть малоимущих живет в сельской местности, и до них «не дотягивается» обследование домохозяйств Росстата. Прожиточный минимум оторван от реальности, ведь у малоимущих семей на оплату коммунальных услуг идет не 25 процентов дохода, а все 60, - говорит газете «Известия» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Сайт kp.ru писал, что с 1 апреля социальные пенсии в России были проиндексированы на 2%.В результате средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и составил 9 266 рублей, а выплаты детям-инвалидам и инвалидам детства I группы стали больше на 268 и 270 рублей соответственно - 13674 рубля и 13812 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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