"Аталанта" повторила рекорд "Ювентуса" 80-летней давности

СЕГОДНЯ 11:47 2019-04-05T11:54:00+03:00

В 30-м туре Серии А Аталанта принимала у себя в Бергамо Болонью и победила с разгромным счетом 4:1

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Аталанта из Бергамо – скромный клуб, занимающий в данный момент 5 строчку серии А, борется не за чемпионство в итальянском чемпионате, а за право выхода в Лигу Чемпионов или, хотя бы в Лигу Европы.

В прошлом сезоне подопечные Джан Пьеро Гасперини не показывали каких-либо выдающихся скачков вперед, являясь по темпу и рисунку игры обычной средней командой итальянского чемпионата. Однако, в этом сезоне, "оробичи" поставили перед собой твердую цель выйти если не в Лигу Чемпионов, то в Лигу Европы точно. Они показали очень резкий, активный, по своему характеру больше испанский, нежели итальянский рисунок игры в матче с «Ювентусом», в рамках четвертьфинала Кубка Италии, и выиграв 2:0.

Затем, правда, «короли провинциалов» совсем не по-королевски уступили Милану в том же Кубке Италии, но это не помешало им вновь поднять голову и показать выдающийся футбол в 30-м туре чемпионата Италии, где их соперником стала «Болонья».

Счет был открыт уже на третьей минуте, Йосип Иличич выдал невероятно крученый мяч с дальнего левого фланга и попал точно в верхний правый угол. Мяч отрекошетил от штанги, ударился в боковую сетку ворот и затем приземлился в верхний правый угол. Могла показать, что вратарь задел его, хотя бы кончиками пальцев, но нет, выдающийся гол был на лицо.

Нельзя не отметить погодные условия: весь первый тайм лил проливной дождь, из-за чего футболисты падали и фолили даже не в игровых ситуациях. Возможно, это объясняет отсутствие желтых карточек в первой половине матча.

На пятой минуте Йосип Иличич оформил дубль и опять с той же самой, казалось бы совершенно не ударной позиции. На десятой минуте ворота Скорупски распечатал Ханс Хатебур, мяч пришел так же резко и с дальней дистанции, как и два первых. Лицо Скорупски показали крупным планом, когда он вводил мяч в игру, и если это было не отчаяние, то я ничего не понимаю в человеческих эмоциях.

Надежда Болоньи отыграться тлела на глазах, некоторые болельщики начали покидать поле, как в свое время сделали болельщик «Ювентуса» в матче с «Дженоа».

Их нельзя винить в том, что они не верят в свою команду, просто по темпу и рисунку игры чувствовалось полное доминирование «Аталанты» над соперниками. Футболисты из Бергамо даже не думали снижать темп игры и накал страстей.

Дуван Сапата, «главная звездочка клуба», как выразился комментатор матча, так же оформил дубль, но второй гол не засчитали. Мяч пришел с углового и сначала угодил форварду в руку, прежде чем он направил его в сетку ворот головой и мог бы записать на свой счет 21-й гол в сезоне, приблизившись в гонке бомбардиров Серии А к Криштиану Роналду, впереди всех только Пентёк.

А так, Сапата распечатал ворота на 15-й минуте, тем самым поставив финальную точку в матче. Исход игры был решен в первом тайме, но «Болонья», надо отдать ей должное, во втором тайме пошла в прессинг, хотя «Аталанта» несильно и позволяла.

Гол гостей пришел с углового и случился благодаря фатальной ошибке вратаря, фактически Голлини забил сам себе, своим ударом направив мяч не от, а в ворота. Хорошо еще, что гол записали все же на Риккардо Орсолини, невелика радость быть забивающим вратарем, если бьешь в свои же ворота.

Джан Пьеро Гаспирини позволил себе улыбку и танец победителя лишь после финального свистка, и ведь было из-за чего потанцевать: по числу забитых за сезон голов они сравнялись с абсолютным чемпионом Серии А – «Ювентусом» и повторили его рекорд за 1932 год, забив четыре мяча всего за 15 стартовых минут.

«Ювентус» показал такой результат в далеком 1932 году в матче против «Ромы», в то время как «Аталанта» стабильно и мужественно поднимается сейчас, разбивая все мифы о том, что Чемпионат Италии «кукольный».

ИСТОЧНИК KP.RU