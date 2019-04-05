Более ста пожарных пытаются справиться с огнем на нефтехранилище в Австралии

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-05T11:53:52+03:00

С огнем на нефтебазе в Австралии борются более ста пожарных. ФОТО: стоп-кадр с видео

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В пригороде австралийского Мельбурна вспыхнул сильный пожар. Огонь охватил один из резервуаров с топливом на нефтехранилище. Справиться с пламенем не удается несколько часов, а мощные клубы черного дыма видны за несколько километров от места возгорания.

На тушении пожара задействованы более ста пожарных. Жителям ближайших домов уже посоветовали не выходить без необходимости на улицу, так как можно отравиться токсичными продуктам горения. Пока о причинах пожара и пострадавших не сообщается, пишет Пятый канал.

Крупные пожары стали причиной объявления ЧС в Корее. Причиной возникновения возгорания считается ЧП на одном из трансформаторов. Пожар вспыхнул вечером в четверг, 4 апреля, и начал стремительно распространятся из-за сильного ветра. На данный момент скорость движения пламени составляет порядка 5 км/ч.

Масштаб ущерба пока неизвестен, он продолжает увеличиваться с каждым часов. К настоящему моменту жертвами стихийного бедствия стали не менее двух человек, еще 11 пострадали. Одного погибшего полицейские обнаружили на дороге, второй оказалась женщина 70 лет.

Под Мельбурном горит нефтехранилище.

ИСТОЧНИК KP.RU