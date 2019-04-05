2019-04-05T12:43:26+03:00
Политика

Эксперт заявил, что отставка Ушакова негативно скажется на самой Латвии

Однако теперь у экс-мэра Риги есть перспективы стать депутатом Европарламента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Нил Ушаков на протяжении 10 лет являлся мэром РигиНил Ушаков на протяжении 10 лет являлся мэром РигиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает, что отставка мэра Риги Нила Ушакова негативно скажется на "политическом ландшафте Латвии".

Эксперт указал на то, что сейчас Прибалтика становится "одним из главных форпостов" антироссийской направленности. Ушаков же довольно значимая фигура для всей политической системы Латвии. Он более 10 лет возглавлял столицу и при этом оставался главным представителем русскоязычного населения.

"Поэтому в этом плане после того, как Ушаков был отстранён, — это, безусловно, в негативном смысле скажется на политическом ландшафте Латвии", - заявил Данюк.

При этом он подчеркнул, что теперь у теперь у экс-мэра есть перспективы стать депутатом Европарламента. Это связано, прежде всего, с тем, что он представляет пусть и не доминирующую, но значительную часть населения Латвии.

"В этом плане Европарламент, который прекрасно осознаёт, какая ситуация в Латвии, только приобретёт, если Ушаков сможет стать его членом", - цитирует телеканал RT замдиректора института.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее мэра Риги обвинили в неисполнении обязанностей, растрате бюджетных средств, нарушении закона о бухгалтерском учете и отстранили его от занимаемой должности. Однопартийцы Ушакова из "Согласия" были возмущены тем, что соответствующее распоряжение опубликовали лишь ночью.

Нил Ушаков, мэр Риги, пожелал приятного аппетита Комсомольской правде.38-летний глава рижского самоуправления приехал в Москву, чтобы попытаться спасти то, что можно спасти от торговой войны, объявленной Евросоюзом РоссииВладимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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