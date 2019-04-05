2019-04-05T13:00:40+03:00
Экономика

Правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на топливо

Документ будет действовать до конца первого полугодия 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Таким образом, были продлены договоренности, заключенные в ноябре 2018 годаТаким образом, были продлены договоренности, заключенные в ноябре 2018 годаФото: Иван МАКЕЕВ
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Российское правительство и нефтяные компании подписали совместное соглашение по стабилизации ситуации на топливном рынке и заморозке стоимости сырья. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Сайт kp.ru писал о том, что стороны еще в марте договорились о продлении договоренностей от ноября 2018 года, однако соответствующее соглашение было заключено лишь сейчас.

"Соглашение подписано уже, все расписались", - цитирует ТАСС Козака.

Известно, что документ будет действовать до конца первого полугодия 2019 года.

Напомним, что стоимость бензина была заморожена на уровне конца мая - начала июня 2018. Однако 31 марта действие соглашения истекло, и тогда власти решили продлить его действия еще на три месяца. Документ с корректирован в сторону некоторого уменьшения объема поставок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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