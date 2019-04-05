Пиар-директор Началовой опубликовала видео со съемок ее последнего клипа

СЕГОДНЯ 13:28 2019-04-05T13:28:38+03:00

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В Сети появился фрагмент видео со съемок последнего клипа певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года в возрасте 38 лет. Ролик разместила у себя в соцсетях пиар-директор артистки Анна Исаева

Женщина рассказала, что на кадрах запечатлены события от 6 июня 2018 года. Сама Исаева в этот момент стояла за операторами, а жизнерадостная Юля танцевала в обнимку с клюшкой под музыку. Этот отрывок клипа на песню "Я выбираю" певица посвятила своему экс-возлюбленному, хоккеисту Александру Фролову. На кадрах видно, как девушка откидывает клюшку в сторону и продолжает наслаждаться музыкой уже без нее.

isaeva.anya Фрагмент со съемок последнего клипа Юлии Началовой

"Символично. Сильно. По-женски. Она выбирала жизнь без него", — написала пиар-директор в своем Instagram-аккаунте.

Исаева указала на то, что в этом клипе изначально был четкий подтекст: "новая жизнь без обид и внутренних колебаний", и тут же добавила - сегодня мы передали в Никулинский суд свидетельство о смерти Юли.

"Страшно звучит. Суды приостановлены. На полгода. До вступления в права наследования... мир и покой, мнимый мир и покой. Они наступили. Хотя бы на полгода", - говорится в посте.

Сайт kp.ru писал о том, что сам Александр Фролов, с котором Началова целых пять лет прожила в гражданском браке не приехал даже на похороны певицы. При этом, по словам представителей исполнительницы, теперь он еще и претендует на часть ее квартиры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697573" frameborder="0"></iframe> Умерла певица Юлия Началова.

ИСТОЧНИК KP.RU