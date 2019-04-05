2019-04-05T13:56:02+03:00
В мире

Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти

Эр-Риад выступает против антикартельный закона, который в случае принятия позволит американскому правительству подавать антимонопольные иски против стран, состоящих в ОПЕК
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах при продаже нефтиСаудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах при продаже нефтиФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Саудовская Аравия намерена отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если Соедененные Штататы примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который позволяет американскому правительству подавать антимонопольные иски в суды США против стран, состоящих в ОПЕК.

Как сообщают источники агентства Reuters, Эр-Рияд обсуждает вариант ухода от доллара уже несколько месяцев и уведомил представителей США о возможности отказа от расчетов в долларах, в случае принятия Вашингтоном законодательного акта. Более того, данный план Саудовская Аравия обсуждал и в переговорах с другими членами ОПЕК.

Законопроект Соединённых Штатов позволяет американским судам рассматривать антимонопольные иски в адрес стран ОПЕК. В случае принятия данного правого акта, незаконными будут признаваться любые совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи и установление стоимости нефти.

Ранее Саудовская Аравия уже угрожала США и Великобритании ответить на возможные санкции «еще более жесткими мерами». Тогда американские власти хотели ввести против королевства ограничения в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи, которого убили прямо в дипмиссии в Саудовской Аравии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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