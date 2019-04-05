Матч Спартак - ЦСКА 6 апреля 2019: на игру проданы все билеты

СЕГОДНЯ 14:06 2019-04-05T14:06:42+03:00

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Завтра, 6 апреля, в Москве на стадионе "Открытие Арена" в Москве пройдет один из двух центральных поединков 22 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. В гости к "Спартаку" приедет столичный ЦСКА. Эти команды находятся в лидирующей группе первенства страны. За сутки до матча "красно-белые" заявили о том, что все билеты на игру были проданы.

- Все билеты на дерби Спартак — ЦСКА проданы! Убедительно просим вас не покупать билеты с рук и на сайтах объявлений! Данные билеты считаются недействительными, доступ по ним будет заблокирован, - сообщает пресс-служба "Спартака".

Отметим, что вместимость домашнего стадиона "Спартака" - 45 360 человек. Матч "Спартак" - ЦСКА пройдет завтра, 6 апреля, на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 19:00 по московскому времени.

После 21 игры "Спартак" идет на 5 месте в чемпионате России, набрав 36 очков. А у ЦСКА - 37 баллов и четвертое место в Премьер-Лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU