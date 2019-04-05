Xiaomi Mi 9 и Redmi 7 официально приходят в Россию

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-05T14:14:40+03:00

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Один из крупнейших брендов смартфонов Xiaomi начинает принимать предзаказы на свои новые модели Mi 9 и Redmi 7 в России. Предварительно заказ будет доступен с 5 по 11 апреля.

Модель Mi 9 получил тройную камеру с поддержкой искусственного интеллекта и 20-ваттную беспроводную зарядку. Платформа Qualcomm Snapdragon 855 позволила увеличить производительность смартфона.

Смартфон Xiaomi Redmi 7 оснастили высокопроизводительным процессором Qualcomm Snapdragon 632 и аккумулятором с впечатляющей емкостью 4000 мАч.

Что касается цены, то стоимость Mi 9 версии с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти составит около 34 990 рублей, версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить около 37 990 рублей. Redmi 7с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти будет стоить 9 990 рублей, модель с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти - 11 990 рублей, с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти - 13 490 рублей.

Xiaomi - интернет-компания, в основе которой лежит производство смартфонов, является четвертым в мире брендом смартфонов с крупнейшей в мире потребительской платформой IoT с более 132 млн подключенных устройств. Китайская компания представлена более чем в 80 странах и регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU