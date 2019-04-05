Полковник Захарченко стал "бизнесменом" ради отдыха со звездой "Холостяка" в США

СЕГОДНЯ 14:15 2019-04-05T14:15:10+03:00

Справки о доходах из МВД для получения визы оказалось недостаточно и полицейский заявил, что работает в коммерческой фирме

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Бывший сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко, который в настоящий момент проходит обвиняемым по ряду коррупционных преступлений, заявил о наличии у него бизнеса. Именно об этом говорится в документах, предоставленных полицейским для получения визы США в 2013 году.

Представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной рассказал о том, что, согласно справке, с 17 октября 2008 года по 2013 год Захарченко работал в коммерческой фирме в качестве замгендиректора и ежемесячно получал зарплату в размере 300 тысяч рублей. В этой же компании числилась и невеста полковника, звезда шоу "Холостяк" Яна Саратовцевой. Правда получала она на 100 тысяч меньше.

Сайт kp.ru писал о том, что, несмотря на такую разницу в зарплатах, во время той поездки в США Яна приобрела ювелирные украшения на общую сумму в 320 тысяч долларов США, а ведь это фактически равно ее доходу за несколько лет.

Теперь этот эпизод рассматривается в рамках иска прокуратуры об изъятии у Захарченко имущества на сумму почти 500 млн рублей, сообщается на интернет-канале "Эфир".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/583167" frameborder="0"></iframe> Квартира подполковника Захарченко, в которой обнаружили 9 млрд. рублей.Четырехкомнатное чудо находится в элитном жилом комплексе на Ломоносовском проспектеАлександр РОГОЗА

ИСТОЧНИК KP.RU