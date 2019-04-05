2019-04-05T14:25:28+03:00
Политика

В Кремле призвали Трампа не ограничиваться словами в вопросе разоружения

Ранее президент США допустил, что Вашингтон, Москва и Пекин могли бы вместе сократить расходы на оборону
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Кремле высоко ценят призывы в пользу разоружения, однако все подобные заявления должны сопровождаться конкретными действиями, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал недавнее высказывание американского лидера Дональда Трампа. Политик допустил возможность того, что США, Китай и Россия могли бы договориться о совместном сокращении расходов на оборону и назвал траты на гонку вооружений бессмысленными, передает сайт kp.ru.

"Любой призыв в пользу разоружения заслуживает внимания и заслуживает высокой оценки. Очень важно, чтобы этот призыв не ограничивался декларациями", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

По словам Пескова, речь идет о конкретных, четко сформулированных и положенных на бумагу инициативах, переданных по официальным каналам. Москва таких предложений пока не получала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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