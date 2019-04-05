2019-04-05T15:04:58+03:00
Политика

Генпрокуратура Украины возбудила дело в отношении адвоката Вышинского

Андрея Доманского подозревают в незаконной приватизации дома в Киеве
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Адвокат Андрей Доманский и Кирилл Вышинский. Фото: Петр Сивков ТАССАдвокат Андрей Доманский и Кирилл Вышинский. Фото: Петр Сивков ТАСС
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Адвоката Андрея Доманского, который представляет интересы главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сделали подозреваемым по делу о незаконной приватизации дома на территории заповедника в историческом центре Киева. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Генпрокуратуры страны.

"Следователи Генеральной прокуратуры Украины проводят досудебное расследование в уголовном производстве по незаконной приватизации нежилого дома коммунальной собственности на территории подержанного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Речь идет о доме по адресу улица Петра Сагайдачного, 25Д, общей площадью 381,3 кв. м. По версии следствия, Доманский в составе некой группы лиц незаконно приватизировал собственность города в пользу оффшорной компании, а после легализовал имущество и продал его гражданину Украины, личность которого не раскрывается.

Помимо адвоката, подозрения предъявлены также руководителю задействованного в схеме предприятия. Кроме того, на причастность к преступлению проверяются сотрудники Фонда государственного имущества, передает "Украинская правда".

Сайт kp.ru писал о том, что в начале года в квартире Доманского проводились обыски по данному делу. Сотрудники Службы безопасности Украины несколько раз наведывались к нему домой, а также "в гости" к родственникам его помощника.

Акция в защиту Кирилла Вышинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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