Задержан находящийся в розыске фигурант «Дела Абызова»

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-05T15:13:27+03:00

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В пятницу, 5 марта, был задержан экс-глава компании «Региональные электрические сети» Сергей Ильичев, находившийся в розыске фигурант дела экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Следственный комитет просит арестовать подозреваемого (СК).

«В суд поступило ходатайство об избрании Сергею Ильичеву меры пресечения в виде заключения под стражу», - передает РИА Новости слова пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Ранее, 27 марта, представитель СК сообщила, что на момент возбуждения уголовного дела и задержания других фигурантов Ильичев находился за пределами России и его точное местонахождение устанавливается органами следствия.

Напомним, что экс-министр Абызов и пять его подельников были задержаны 26 марта. Всем им были предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества и выводе за рубеж 4 млрд. рублей. Кроме Абызова, другими подозреваемыми являются чиновники и топ-менеджеры крупных энергетических компаний - Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев.

ИСТОЧНИК KP.RU