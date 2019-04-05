2019-04-05T15:19:48+03:00
Экономика

С января по март 2019 года работы лишились более 80 тысяч человек

Этот показатель на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года
Елена АКИМОВА
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С января по март 2019 года работу потеряли более 80 тысяч человекС января по март 2019 года работу потеряли более 80 тысяч человекФото: Алексей КОТМЫШЕВ
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В 2019 году россиян стали чаще сокращать на работе. С января по март было уволено на 10 процентов больше сотрудников, чем в тот же период прошлого года. Уведомления о сокращении получили 87,6 тысяч человек, против 79,8 тысяч человек за этот период 2018 год. Чаще всего это было связано с оптимизацией штата или ликвидацией предприятия. Об этом свидетельствуют данные Минтруда.

В ведомстве отмечают, что расти данный показатель не будет и всплеска безработицы ждать не нужно. Планируемый уровень безработных в этом году будет на уровне 4,8% от численности рабочей силы. Год от года этот показатель будет снижаться на 0,1% и к 2022-2024 одам составит 4,6%.

Тенденция связана с замедлением темпов экономического роста, и более внимательным отношением работодателей к затратам на персонал, полагают эксперты, пишет газета «Известия».

Кстати, о предстоящих сокращениях эксперты сообщали еще в феврале, но ожидалось, что под сокращение попадут 115,7 тысячи человек. Больше всего шансов потерять работу было у сотрудников сферы автомобилестроения - здесь под сокращения могут попасть 25,8 тыс. человек; а также у работников транспортной и финансовой сфер. Там увольнение грозит 23,4 тыс. человек и 15,4 тыс. человек. Основной удар придется по работающему населению Москвы, Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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