Нил Ушаков сообщил, что не покинет пост мэра Риги
Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что распоряжение министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце о его отстранении от должности абсолютно противозаконное и он не намерен покидать свой кабинет.
Ушаков также сообщил, что «никто из сотрудников бюро не будет уволен».
Ранее сайт kp.ru писал, что Нил Ушаков был неожиданно отправлен в отставку по распоряжению Юрисом Пуце в ночь с 4 на 5 апреля. Причиной стал коррупционный скандал транспортного предприятия «Рижское сообщение» с обвинениями в нецелесообразном использовании более 18 миллионов евро бюджетных средств. При этом в феврале этого года Ушакова уже пытались снять с поста мэра, но тогда дума столицы Латвии приняла решение в его пользу.
В пятницу, 5 апреля, депутат сейма Латвии от партии «Согласие» Регина Лочмеле-Лунева назвала унизительным тот факт, что власти страны решили опубликовать распоряжение об увольнении Ушакова ночью. Мэр может оспорить решение о своей отставке в течение 30 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU