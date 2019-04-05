2019-04-05T15:36:58+03:00
Политика

Нил Ушаков сообщил, что не покинет пост мэра Риги

Политик назвал распоряжение министра регионального развития о его отстранении от должности абсолютно противозаконным
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Нил УшаковНил УшаковФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что распоряжение министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце о его отстранении от должности абсолютно противозаконное и он не намерен покидать свой кабинет.

Ушаков также сообщил, что «никто из сотрудников бюро не будет уволен».

Ранее сайт kp.ru писал, что Нил Ушаков был неожиданно отправлен в отставку по распоряжению Юрисом Пуце в ночь с 4 на 5 апреля. Причиной стал коррупционный скандал транспортного предприятия «Рижское сообщение» с обвинениями в нецелесообразном использовании более 18 миллионов евро бюджетных средств. При этом в феврале этого года Ушакова уже пытались снять с поста мэра, но тогда дума столицы Латвии приняла решение в его пользу.

В пятницу, 5 апреля, депутат сейма Латвии от партии «Согласие» Регина Лочмеле-Лунева назвала унизительным тот факт, что власти страны решили опубликовать распоряжение об увольнении Ушакова ночью. Мэр может оспорить решение о своей отставке в течение 30 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, что Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту
Украинец пытался попасть в Польшу «задом наперед»
С января по март 2019 года работы лишились более 80 тысяч человек
Задержан находящийся в розыске фигурант «Дела Абызова»
Генпрокуратура Украины возбудила дело в отношении адвоката Вышинского
Стрельба в Эйндховене: один человек погиб
Результаты анализов Зеленского будут готовы к понедельнику
В Кремле призвали Трампа не ограничиваться словами в вопросе разоружения
Полковник Захарченко стал "бизнесменом" ради отдыха со звездой "Холостяка" в США
Xiaomi Mi 9 и Redmi 7 официально приходят в Россию
Матч Спартак - ЦСКА 6 апреля 2019: на игру проданы все билеты
Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти
Режиссёр спектакля изменит сцену, в ходе которой был травмирован Сухоруков