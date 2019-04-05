Нил Ушаков сообщил, что не покинет пост мэра Риги

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-05T15:36:58+03:00

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Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что распоряжение министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце о его отстранении от должности абсолютно противозаконное и он не намерен покидать свой кабинет.

Ушаков также сообщил, что «никто из сотрудников бюро не будет уволен».

Ранее сайт kp.ru писал, что Нил Ушаков был неожиданно отправлен в отставку по распоряжению Юрисом Пуце в ночь с 4 на 5 апреля. Причиной стал коррупционный скандал транспортного предприятия «Рижское сообщение» с обвинениями в нецелесообразном использовании более 18 миллионов евро бюджетных средств. При этом в феврале этого года Ушакова уже пытались снять с поста мэра, но тогда дума столицы Латвии приняла решение в его пользу.

В пятницу, 5 апреля, депутат сейма Латвии от партии «Согласие» Регина Лочмеле-Лунева назвала унизительным тот факт, что власти страны решили опубликовать распоряжение об увольнении Ушакова ночью. Мэр может оспорить решение о своей отставке в течение 30 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU