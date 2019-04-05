2019-04-05T16:04:20+03:00
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что изыскания носят академический характер
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе нашего государства Владимиру Путину доложили об исследовании Росстата, которое показало нехватку у трети россиян денег на покупку обуви. Кроме того, по его словам, в Кремле также ознакомились и с разъяснениями ведомства, однако вопросы остались.

«Да, мы ознакомились с теми разъяснениями, которые Росстат предоставил. <…> Но опять-таки критерии, по которым проводится <…> изыскание, - я по-прежнему затрудняюсь в объяснении этих критериев. Почему речь идет именно об обуви, я также не могу понять», - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь выразил мнение, что в данном случае речь идет об академических, а не прикладных изысканиях. «Но, я бы все-таки не склонялся к тому, чтобы эти исследования рассматривать с прикладной точки зрения, они больше носят академический характер», - приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Росстат провел исследование, в ходе которого выяснил, что в каждой третьей российской семье ходят круглый год в одной и той же обуви, так как средств на сапоги и ботинки по сезону не хватает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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