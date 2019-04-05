Принц Гарри и Меган Маркл отобрали ник в Instagram у инструктора по вождению

СЕГОДНЯ 16:25 2019-04-05T16:25:11+03:00

Теперь он опасается, что королевская чета покусится на его страницу в Twitter

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Недавно в Instagram появилась страницы Принца Гарри и Меган Маркл. Это стало настоящей сенсацией и менее чем за шесть часов супруги набрали более миллиона подписчиков.

«Добро пожаловать в наш официальный Instagram. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться работой, которая нами движет, важными объявлениями и возможностью пролить свет на ключевые вопросы. Спасибо вам за поддержку и добро пожаловать в @sussexroyal. Гарри и Меган», — написано в первом обращении супружеской четы.

Именно ник аккаунта смутил простого британского инструктора по вождению. Он уверяет, что совсем недавно эта страница принадлежала ему, но ее забрали без его ведома.

sussexroyal Именно данный ник раньше принадлежал простому британскому инструктору по вождению, а потом оказался в королевской семье

До недавнего времени Кевин Кейли жил обычной жизнью в Уэртинге в Западном Сассексе. В Instagram он вел свою страничку, ник звучал как @sussexroyal, но к герцогу и герцогине Сассекским это никакого отношения не имело. Страница была названа в честь любимой футбольной команды «Рединг», которую фанаты зовут Тhe Royals.

Однажды оказалось, что его профиль удален. Вскоре страничка появилась вновь, но ник выглядел так: @_sussexroyal_. Не сложно догадаться куда ушло прежние название.

Кевин возмущен тем, что за разрешением к нему никто не обращался и теперь переживает, что его могут лишить аналогичного ника в Twitter.

Представители Instagram подтвердили, что поменяли название страницы Кевина, но сделано это было по правилам. Если страница какое-то время не активна, например, нет свежих постов, комментариев, лайков, то имя могут забрать. Что именно было не так с профилем мужчины не уточняется

Сам Кевин уверяет, что иногда публиковал фото, но теперь очень оскорблен случившемся и будет обходиться другими социальными сетями.

Кевин Кейли очень обижен на королевскую чету и обещает, что не будет на них подписываться

В Сети многие пользователи выступают в поддержку мужчины и считают несправедливым поступок королевской пары. Поддержать Кевина решила любимая футбольная команда и написала в Twitter следующее.

«Мы чувствуем, что обязаны рассказать одну историю. Ради королевы и страны, ради Сассекса и… ради Кевина», — написали в Twitter футбольного клуба. В комментариях авторы твита поведали о футбольном болельщике и настоящем @sussexroyal. Они заявили, что мнение Кевина важно и он заслуживает быть услышанным.

Кстати, герцогам Кевин посоветовал следующее: «Привет, Гарри и Меган! Если вы хотите еще и мой Twitter-аккаунт, то хотя бы для начала спросите у меня», пишет телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU