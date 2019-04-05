Рекордно быстрая доставка груза российским кораблем на МКС впечатлила астронавта NASA
Американский астронавт Ник Хейг, работающий сейчас на Международной космической станции (МКС), выразил свое восхищение тем, как быстро российский корабль «Прогресс МС-11» доставил на станцию необходимый груз. Самый быстрый космический грузовик пристыковался к МКС накануне, 4 апреля.
Примечательно, что «Прогресс МС-11» доставил на станцию груз за рекордно короткое время. На доставку с Земли ему потребовалось всего 3 часа 21 минута. С борта станции процесс причаливания контролировали космонавты Роскосмоса – командир экипажа МКС Олег Кононенко и бортинженер Алексей Овчинин, передает телеканал «360».
Американский же астронавт Ник Хейг наблюдавший за этим, выразил свое восхищение.
«Гость прибыл на МКС сегодня. Грузовой корабль "Прогресс" установил рекорд по времени — менее 3,5 часа от старта до стыковки со станцией. Очень впечатляет!», - цитирует слова американца сайт argumenti.ru.
«Прогресс МС-11» доставил на космическую станцию порядка 2,5 тонн грузов: топливо, воду, сжатый воздух, научное оборудование, продукты питания, предметы одежды, личной гигиены и медикаменты.
ИСТОЧНИК KP.RU