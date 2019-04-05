2019-04-05T16:25:11+03:00
Наука

Рекордно быстрая доставка груза российским кораблем на МКС впечатлила астронавта NASA

Грузовик добрался до МКС за 3,5 часа
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Грузовой корабль «Прогресс МC-11» отправили по сверхкороткой схемеГрузовой корабль «Прогресс МC-11» отправили по сверхкороткой схемеФото: скрин с видео
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Американский астронавт Ник Хейг, работающий сейчас на Международной космической станции (МКС), выразил свое восхищение тем, как быстро российский корабль «Прогресс МС-11» доставил на станцию необходимый груз. Самый быстрый космический грузовик пристыковался к МКС накануне, 4 апреля.

Примечательно, что «Прогресс МС-11» доставил на станцию груз за рекордно короткое время. На доставку с Земли ему потребовалось всего 3 часа 21 минута. С борта станции процесс причаливания контролировали космонавты Роскосмоса – командир экипажа МКС Олег Кононенко и бортинженер Алексей Овчинин, передает телеканал «360».

Американский же астронавт Ник Хейг наблюдавший за этим, выразил свое восхищение.

«Гость прибыл на МКС сегодня. Грузовой корабль "Прогресс" установил рекорд по времени — менее 3,5 часа от старта до стыковки со станцией. Очень впечатляет!», - цитирует слова американца сайт argumenti.ru.

«Прогресс МС-11» доставил на космическую станцию порядка 2,5 тонн грузов: топливо, воду, сжатый воздух, научное оборудование, продукты питания, предметы одежды, личной гигиены и медикаменты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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