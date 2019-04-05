2019-04-05T16:31:16+03:00
Политика

Кузнецова пообещала помочь задержанному в Варшаве россиянину с тремя детьми

Речь идет о мужчине, который ранее забрал своих дочерей из приемной семьи в Швеции
Дарья ИВАШКИНА
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна КузнецоваУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна КузнецоваФото: Иван МАКЕЕВ
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию, в которой оказались россиянин Денис Лисов и его дети.

Напомним, ранее мужчина забрал трех своих дочерей из приемной семьи в Швеции, добрался вместе с ними на пароме до Польши, но вскоре все четверо были задержаны в международном аэропорту Варшавы, откуда они планировали вылететь в РФ.

Так, Кузнецова назвала ситуацию «совершенно абсурдной» и пообещала помочь семье. «Совершенно абсурдная ситуация: отобрать детей у родных родителей, передать незнакомым людям, потом гнаться за родным отцом с детьми в другое государство, как за серийным маньяком. <…> Мы на связи со всеми, будем помогать, делать все, что возможно», - написала детский омбудсмен на своей странице в Facebook.

Кстати, как писал сайт kp.ru, ранее выяснилось, что шведские власти забрали детей у Дениса Лисова в 2017 году, когда его жена попала в больницу с тяжелым психическим заболеванием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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