Геннадий Онищенко увидел в антипрививочной истерии след иностранных спецслужб

СЕГОДНЯ 16:43 2019-04-05T16:43:58+03:00

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке уверен, что таким образом подрывают здоровье нации и пытаются воздействовать на государственный строй нашей страны

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Вопрос вакцинации сегодня очень остро обсуждается не только в медицинских кругах. Многие родители могут привести десятки аргументов с примерами и фактами, почему они не разрешают делать прививки своим детям.

Ситуация становится настолько проблемной, что в Минздраве даже предлагают наказывать за антипривочные кампании. Под действие данного законопроекта могут попасть не только медики и публикации в СМИ, но и призывы родителей в интернете отказаться от вакцинации.

- Мало кто задумывается, но в этом вопросе есть след иностранных спецслужб. Секты, которых много у нас в стране и они занимаются антипрививочной кампанией - это продукт спецслужб иностранных государств, которые постепенно подрывают политический строй нашей страны. Подрывают здоровье нации, - отметил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

А вот наказывать родителей за отказ от прививок не стоит, уверен врач. С мамами и папами нужно работать, убеждать их и приводить аргументы, говорить о рисках, которые подстерегают ребенка без прививки, пишет ИА «НСН».

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова выступила с инициативой не оплачивать больничные листы родителям, дети которых не были привиты.

Против данного предложения высказалась уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, отметив, что потеряют в данном случае прежде всего дети, так как родители не будут брать больничный, а продолжат работать.

ИСТОЧНИК KP.RU