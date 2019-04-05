2019-04-05T16:53:30+03:00
Общество

Суд временно закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Такое решение было принято после проверки, проведенной Федеральной налоговой службой совместно с ФСБ
Дарья ИВАШКИНА
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Суд временно закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»Суд временно закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 5 апреля, Савеловский суд Москвы приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» на 30 суток.

Как уточнили в Федеральной налоговой службе (ФНС), соответствующее решение суд принял после проверки, проведенной ФНС совместно с ФСБ. Дело в том, что тогда проверяющие органы установили факты грубого нарушения законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники (ККТ). В частности, выяснилось, что интернет-магазин не применял онлайн-кассы, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля 2018 года.

«По оценкам ФНС России, организация скрыла данные о расчетах на сумму более одного миллиона рублей. Соответственно налоги с этой суммы уплачены не будут», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной налоговой службы.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, в июле прошлого года работа «Плеер.ру» была на несколько дней парализована из-за обысков ФНС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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