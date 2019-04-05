В России планируется создать экологические парки

СЕГОДНЯ 18:33 2019-04-05T18:38:50+03:00

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В пятницу, 5 апреля, глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал о создании экологических парков в нашей стране. По его словам, это будут полностью подготовленные территории для размещения предприятий перерабатывающего комплекса.

Кроме того, как подчеркнул чиновник, РЭО также может помочь инвесторам с внедрением произведенных в нашей стране передовых технологий.

«Мы вчера обсуждали с профильным замминистра возможность создания первых экологических парков. Те технологии, которые мы для себя выберем в качестве наиболее эффективных, которые будут произведены на территории РФ, будут являться предметом финансовой поддержки со стороны РЭО для региональных операторов», - приводит слова Буцаева телеканал «360».

Как пояснил гендиректор Российского экологического оператора, это значит, что регоператоры, которые будут приобретать такие эффективные технологии, получат льготы на лизинг и субсидирование ставки. Как ожидается, благодаря этому инвесторы будут иметь сбалансированный сбыт.

ИСТОЧНИК KP.RU