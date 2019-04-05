Арестован находившийся в розыске шестой фигурант «Дела Абызова»
В пятницу, 5 марта, Басманный суд Москвы заключил под стражу экс-главу компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичева, фигуранта дела экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
Задержанный останется в СИЗО как минимум до 25 мая, как и другие пять фигурантов дела.
Ильичев был задержан в пятницу, 5 апреля, через несколько дней после того, как он прилетел из Таиланда. Защита подчеркивает, что подозреваемый вернулся добровольно, узнав, что против него возбудили уголовное дело.
Напомним, что экс-министр Абызов и пять его подельников были задержаны 26 марта. Всем им были предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества и выводе за рубеж 4 млрд. рублей.
Кроме Абызова, другими подозреваемыми являются чиновники и топ-менеджеры крупных энергетических компаний - Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Всем им предъявлены обвинения по статьям «Участие в организованном преступном сообществе» и «Мошенничество в особо крупном размере».
Первые кадры с бывшим министром Абызовым в СК.
ИСТОЧНИК KP.RU