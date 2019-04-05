Арестован находившийся в розыске шестой фигурант «Дела Абызова»

СЕГОДНЯ 18:43 2019-04-05T18:43:06+03:00

Защита заявила, что подозреваемый вернулся добровольно, узнав, что против него возбудили уголовное дело

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 5 марта, Басманный суд Москвы заключил под стражу экс-главу компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичева, фигуранта дела экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.

Задержанный останется в СИЗО как минимум до 25 мая, как и другие пять фигурантов дела.

Ильичев был задержан в пятницу, 5 апреля, через несколько дней после того, как он прилетел из Таиланда. Защита подчеркивает, что подозреваемый вернулся добровольно, узнав, что против него возбудили уголовное дело.

Напомним, что экс-министр Абызов и пять его подельников были задержаны 26 марта. Всем им были предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества и выводе за рубеж 4 млрд. рублей.

Кроме Абызова, другими подозреваемыми являются чиновники и топ-менеджеры крупных энергетических компаний - Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Всем им предъявлены обвинения по статьям «Участие в организованном преступном сообществе» и «Мошенничество в особо крупном размере».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699567" frameborder="0"></iframe> Первые кадры с бывшим министром Абызовым в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU