Глава Петербурга выберет трех советников из молодежи

СЕГОДНЯ 18:40 2019-04-05T18:40:05+03:00

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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выберет себе трех советников из молодежной среды. Об этом глава города сообщил на встрече с жителями Красногвардейского района города, передает корреспондент ТАСС.

«Чтобы мне помогали общаться с молодежью», - объяснил свое решение Александр Беглов.

Жителям Красногвардейского района мэр города представил главу комитета Санкт-Петербурга по молодежной политике Юлию Аблец, которая рассказала, что в эти дни в городе проходят молодежные стратегические сессии «Санкт-Петербург - город возможностей». Принять участие в них может любой горожанин в возрасте 18-35 лет. Также запущен проект «Школа молодого политика», где ребят готовят к возможному участию в муниципальных выборах.

«В мае объявим призыв, кадровый конкурс, чтобы программу «35 на 35» выполнить, открыть двери в органы государственной власти, муниципального управления и крупных компаний, которые работают на территории Санкт-Петербурга. Путем конкурсного отбора выберем самых сильных, самых потенциальных молодых петербуржцев, которых пригласим присоединиться к развитию города», - отметила Юлия Аблец.

Ранее сообщалось, что по инициативе Александра Беглова запущена масштабная программа обновления кадрового состава органов власти "35 на 35". Цель программы в том, чтобы не менее 35% муниципальных и государственных служащих на ключевых позициях были представителями молодежи в возрасте до 35 лет. По мнению градоначальника, сочетание энергии молодых управленцев и опыта руководителей со стажем будет залогом эффективности работы городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU