2019-04-05T19:07:03+03:00
Политика

Тимошенко не будет вести дебаты Зеленского и Порошенко

Вместо нее выберут другого ведущего [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТимошенкоЛидер партии «Батькивщина» Юлия ТимошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 5 апреля, стало известно о том, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не будет вести дебаты кандидатов в президенты Украины, ранее прошедших во второй тур выборов, - комика Владимира Зеленского и нынешнего главы государства Петра Порошенко.

«К сожалению, это не будет Юлия Владимировна - это ее право», - сказал политтехнолог Зеленского Дмитрий Разумков в эфире местной радиостанции «НВ». При этом он отметил, что вместо Тимошенко будет выбран другой ведущий.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Порошенко предложил своему политическому оппоненту провести дебаты перед вторым туром выборов, которые намечены на 21 апреля. Зеленский же согласился, но поставил ряд условий. Во-первых, он настоял на том, чтобы публичный спор состоялся на стадионе в Киеве. Также он предложил действующему украинскому лидеру пройти проверку на содержание алкоголя и наркотиков в крови. Порошенко не возражал.

zelenskiy_officialzelenskiy_official
Обращение Зеленского к Тимошенко
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ИСТОЧНИК KP.RU

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